Lega Pro, via ai test rapidi in fluorescenza: i dettagli e le parole di Ghirelli (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Lega Pro parte per prima con l’impiego dei test rapidi in fluorescenza.Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal CTS in materia di protocolli di sicurezza relativi alla prosecuzione delle attività dello sport professionistico, è possibile utilizzare i test rapidi antigenici, in alternativa ai test molecolari. Da qui l’aggiornamento dell’accordo tra Lega Pro e Federlab. Da questa settimana, dunque, è possibile testare i giocatori e i gruppi squadra con uno strumento che permette di avere risposte veloci e attendibili. I test rapidi in fluorescenza consentono ai club una capacità organizzativa diversa e sono stati resi disponibili a costi contenuti."Siamo stati i primi a fare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) LaPro parte per prima con l’impiego deiin.Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal CTS in materia di protocolli di sicurezza relativi alla prosecuzione delle attività dello sport professionistico, è possibile utilizzare iantigenici, in alternativa aimolecolari. Da qui l’aggiornamento dell’accordo traPro e Federlab. Da questa settimana, dunque, è possibileare i giocatori e i gruppi squadra con uno strumento che permette di avere risposte veloci e attendibili. Iinconsentono ai club una capacità organizzativa diversa e sono stati resi disponibili a costi contenuti."Siamo stati i primi a fare ...

Lega Pro parte per prima con l'impiego dei test rapidi in fluorescenza. Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal CTS in materia di protocolli.

