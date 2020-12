India, centinaia di persone in ospedale per una malattia non identificata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Convulsioni, perdita di coscienza, nausea. Sono questi alcuni dei sintomi riportati da oltre 300 persone ricoverate, in India, a causa di una malattia non identificata. Il misterioso morbo, che niente ha a che vedere con il Sars-Cov-2, si è abbattuto sabato scorso sulla città di Eluru, nello stato dell’Andhra Pradesh, nella parte sudorientale del Paese. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 7 dicembre 2020) Convulsioni, perdita di coscienza, nausea. Sono questi alcuni dei sintomi riportati da oltre 300ricoverate, in, a causa di unanon. Il misterioso morbo, che niente ha a che vedere con il Sars-Cov-2, si è abbattuto sabato scorso sulla città di Eluru, nello stato dell’Andhra Pradesh, nella parte sudorientale del Paese. InsideOver.

