GF Vip | Giulia Salemi e Stefania Orlando cercano di tranquillizzare Tommaso Zorzi

Nella Casa del GF Vip, ieri sera Giulia Salemi, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno avuto modo di scambiare qualche chiacchiera tra amiche. L'influencer alle sue compagne d'avventura ha confessato i sentimenti che prova dei confronti di Francesco, che ha scelto di abbandonare il gioco nel corso della scorsa puntata per poter riabbracciare tempestivamente i suoi affetti più cari. Scopriamo insieme cosa si sono detti i tre concorrenti nel corso della chiacchierata. GF Vip, Tommaso Zorzi ancora tormentato dall'innamoramento per Francesco Oppini L'uscita dalla casa di Francesco Oppini ha gettato nello sconforto più totale Tommaso Zorzi che per lui aveva iniziato a provare dei veri sentimenti. L'influencer tormentato ...

