Germania, Merkel pronta a un lockdown totale: «Queste misure non sono sufficienti per superare l'inverno» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nonostante il numero di nuovi casi sia tra i più bassi d'Europa, la Germania vuole correre ai ripari. Dopo gli accorati appelli alla popolazione delle scorse settimane, un lockdown leggero che ha visto la chiusura di bar e ristoranti e negozi aperti con ingressi contingentati, Angela Merkel sarebbe pronta a misure più severe. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Die Welt, durante la riunione con il suo gruppo parlamentare della Cdu, la cancelliera avrebbe annunciato di voler optare per nuove restrizioni: «La situazione sta diventando molto seria: Queste misure non saranno sufficienti per superare l'inverno». Merkel si sarebbe mostrata irritata anche dai piccoli assembramenti per il vin ...

