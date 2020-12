Elisabetta Gregoraci: Nathan è uguale a me (Di lunedì 7 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci si prepara a riabbracciare il piccolo Nathan, stasera il grande evento e quella che sarà l’uscita dal programma. Elisabetta Gregoraci (Web source)Il Grande Fratello Vip si prepara ad un nuovo scossone. Stasera andrà in onda una nuova puntata di quello è il programma di punta di Canale 5, e sono previsti tantissimi colpi di scena. Alcuni, di fatto, già annunciati negli scorsi giorno. Dopo la notizia del prolungamento di questa edizione fino ai primi giorni di febbraio 2021, alcuni concorrenti si sono detti ormai stremati. Voglia di uscire, evadere dalla casa di cinecittà. Francesco Oppini ha già lasciato il gioco nel corso della puntata di venerdì, creando grande delusione tra alcuni concorrenti, primo fra tutti Tommaso Zorzi. Stasera toccherà ad ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020)si prepara a riabbracciare il piccolo, stasera il grande evento e quella che sarà l’uscita dal programma.(Web source)Il Grande Fratello Vip si prepara ad un nuovo scossone. Stasera andrà in onda una nuova puntata di quello è il programma di punta di Canale 5, e sono previsti tantissimi colpi di scena. Alcuni, di fatto, già annunciati negli scorsi giorno. Dopo la notizia del prolungamento di questa edizione fino ai primi giorni di febbraio 2021, alcuni concorrenti si sono detti ormai stremati. Voglia di uscire, evadere dalla casa di cinecittà. Francesco Oppini ha già lasciato il gioco nel corso della puntata di venerdì, creando grande delusione tra alcuni concorrenti, primo fra tutti Tommaso Zorzi. Stasera toccherà ad ...

