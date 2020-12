Diego Maradona jr | “Voglio la verità | papà stava bene”

Leggi su anteprima24

Napoli – "Non mi sono ancora ripreso dal Covid e dalla polmonite, voglio ringraziare i medici del Cotugno di Napoli che mi hanno salvato la vita. Ringrazio tutti i medici che stanno passando un inferno. Due giorni dopo l'intervento in clinica alla testa diho fatto una videochiamata con lui ebenissimo, l'ho visto con i miei occhi. Io voglio sapere la, se ci sono persone che hanno sbagliato devono pagare e manderò tutti nelle sedi competenti". In collegamento con una trasmissione di Canale 5, unjunior ancora scosso dalla morte del padre chiede che venga fatta piena luce sulla fine dell'ex fuoriclasse, che, secondo la magistratura argentina che sta indagando, potrebbe non essere stato curato a dovere. "Ci sono persone indagate al momento.