Covid, dall'Ue via libera all'esenzione Iva per test e vaccini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Via libera all'esenzione Iva per vaccini e test anti Covid. La Commissione europea ha approvato nuove misure che consentiranno agli Stati membri di esentare dall'imposta sul valore aggiunto l'acquisto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Viaall'Iva peranti. La Commissione europea ha approvato nuove misure che consentiranno agli Stati membri di esentare'imposta sul valore aggiunto l'acquisto ...

Con l'università presto uno studio sulla popolazione indistinta. Contagi, il Govenatore: "Abbiamo il 6,93% dei positivi sui tamponati, sia molecolari sia rapidi". I numeri aggiornati sulle terapie int ...

Bollettino covid 7 dicembre: 593 nuovi casi in Toscana e 31 morti

Firenze, 7 dicembre 2020 - Sono 593 i nuovi casi di coronavirus nella giornata di lunedì 7 dicembre. Si contano anche 31 decessi. Sono stati 7812 i tamponi. Mentre rimangono stabili i ricoveri. Questi ...

