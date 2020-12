Covid, Anelli (Ordine dei Medici di Bari): “Attenzione ai test rapidi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) BARI – “Ai cittadini dico attenzione ai tamponi fai da te”. Lo dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari evidenziando, in una nota che i test sono “dispositivi che, se non usati correttamente, possono dare l’illusione della sicurezza e quindi aumentano il livello del rischio: dopo un risultato negativo, si è indotti erroneamente a pensare di poter riprendere la solita vita, senza le opportune precauzioni. Questo è sbagliato e pericoloso. Invito tutti i cittadini a consultare sempre il loro medico di famiglia”. Sulle iniziative di alcuni sindaci della Murgia che hanno chiesto alla Regione nuove restrizioni a causa degli indici particolarmente elevati di contagio, Anelli si dice favorevole. “Il mio sostegno – dice – va ai sindaci pugliesi per il grande senso di responsabilità e il contributo importante che stanno dando per contenere epidemia e ridurre i lutti e le sofferenze dei nostri concittadini”. “Oggi serve rigore e coesione per ridurre al massimo i danni e le conseguenze di questa terribile pandemia”, sostiene ricordando che “in queste ultime ore il nome di altri due medici pugliesi si e’ aggiunto alla lunga lista dei medici morti a causa della pandemia. Alle loro famiglie vanno le mie sentite condoglianze”. Sale così a nove il numero dei medici pugliesi vittime della pandemia. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) BARI – “Ai cittadini dico attenzione ai tamponi fai da te”. Lo dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari evidenziando, in una nota che i test sono “dispositivi che, se non usati correttamente, possono dare l’illusione della sicurezza e quindi aumentano il livello del rischio: dopo un risultato negativo, si è indotti erroneamente a pensare di poter riprendere la solita vita, senza le opportune precauzioni. Questo è sbagliato e pericoloso. Invito tutti i cittadini a consultare sempre il loro medico di famiglia”. Sulle iniziative di alcuni sindaci della Murgia che hanno chiesto alla Regione nuove restrizioni a causa degli indici particolarmente elevati di contagio, Anelli si dice favorevole. “Il mio sostegno – dice – va ai sindaci pugliesi per il grande senso di responsabilità e il contributo importante che stanno dando per contenere epidemia e ridurre i lutti e le sofferenze dei nostri concittadini”. “Oggi serve rigore e coesione per ridurre al massimo i danni e le conseguenze di questa terribile pandemia”, sostiene ricordando che “in queste ultime ore il nome di altri due medici pugliesi si e’ aggiunto alla lunga lista dei medici morti a causa della pandemia. Alle loro famiglie vanno le mie sentite condoglianze”. Sale così a nove il numero dei medici pugliesi vittime della pandemia.

