Countdown Cashback | al via l’8 dicembre il periodo sperimentale natalizio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Mancano poche ore per l’operatività del, il sistema per vedersi rimborsato dallo Stato il 10% della spesa effettuata con carta di credito o bancomat, al via da domani 8, giusto in tempo per le spese natalizie. Il rimborso sarà valido in tutti i negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, anche per artigiani e professionisti, mentre non sarà applicato agli acquisti online. La corsa ai regali natalizi Il primodetto “Extradi Natale”, inizia l’8e termina il 312020 e darà diritto ad ottenere sino ad un massimo di 150 euro sulle spese natalizie. Non è previsto per questa prima fase un tetto di spesa, basterà effettuare almeno 10 transazioni. Il rimborso sarà accreditato ...