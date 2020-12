Cisco Systems acquisisce l’inglese IMImobile plc per £543 milioni

Leggi su invezz

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Inc. (NASDAQ: CSCO) ha dichiarato lunedì che acquisteràplc (LON: IMO), produttore di software per il servizio clienti del Regno Unito, per. L’accordo è il più grande pernel Regno Unito dal 2018. La notizia arriva quasi un mese dopo cheha pubblicato i risultati finanziari per il primo trimestre fiscale che hanno superato le stime degli analisti per i ricavi.aveva previsto un calo dei ricavi del 2% nel Q2, il mese scorso. L’offerta in contanti valutaa 595 pence per azione L’offerta in contanti valutaa 595 pence per azione che rappresenta un premio del 48% sul prezzo per azione al quale le sue azioni hanno chiuso la sessione ...