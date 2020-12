Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia, con Badalona non può sbagliare (Di martedì 8 dicembre 2020) Scende in campo domani sera la Umana Reyer Venezia per il nono turno della EuroCup 2020-2021 e contro lo Joventut Badalona i veneti non possono permettersi di perdere per non essere matematicamente fuori dall’Europa a spicchi. Con sole due vittorie in sette partite, infatti, la squadra di De Raffaele è attualmente quinta nel gruppo A. Con due turni da giocare, e un match da recuperare, la zona Top 16 è ancora lontanissima, con Belgrado quarta con 4 vinte e 3 perse, mentre le prime tre della classifica hanno già 5 successi all’attivo, cioè il massimo cui può aspirare Venezia. I veneti, dunque, devono vincere tutti e tre i match che mancano e sperare nei risultati altrui per provare a ribaltare un pronostico che li vede sfavoriti. All’appuntamento di domani, però, arriva dopo tre ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Scende in campo domani sera la Umana Reyerper il nono turno dellae contro lo Joventuti veneti non possono permettersi di perdere per non essere matematicamente fuori dall’Europa a spicchi. Con sole due vittorie in sette partite, infatti, la squadra di De Raffaele è attualmente quinta nel gruppo A. Con due turni da giocare, e un match da recuperare, la zona Top 16 è ancora lontanissima, con Belgrado quarta con 4 vinte e 3 perse, mentre le prime tre della classifica hanno già 5 successi all’attivo, cioè il massimo cui può aspirare. I veneti, dunque, devono vincere tutti e tre i match che mancano e sperare nei risultati altrui per provare a ribaltare un pronostico che li vede sfavoriti. All’appuntamento di domani, però, arriva dopo tre ...

BasketCity_net : - BasketCity_net : - cigarafterten : Scusate, io di basket ne capisco poco, ma questa è la ?? Virtus Bologna che punta a vincere Eurocup e Scudetto? ?? - TgrVeneto : Basket. Sconfitta in campionato per la De' Longhi Treviso nel recupero contro Reggio Emilia. Perde anche la Reyer V… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup Casarin non basta, Venezia ancora giù. Le Top16 sono lontane -