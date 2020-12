Badante trovata morta nella vasca da bagno | non è stato un malore

Leggi su leggilo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sono chiuse le indagini sulla morte di una giovanemoldava,casa dell’anziana per cui lavorava. Si pensava fosse deceduta per unimprovviso ma dalle indagini è emerso tutt’altro. Ci sono voluti ben nove mesi per mettere un “punto” alle indagini sulla morte di Snejana Bunaclea, 43enne moldava riL'articolo proviene da Leggilo.org.