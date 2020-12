Traffico Roma del 06-12-2020 ore 07:30 (Di domenica 6 dicembre 2020) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno Bea trovati a questo appuntamento non ci sono disagi di Traffico in questo momento ma per l’abbondante pioggia a caduta questa notte spostamenti per le strade di Roma non agevoli soprattutto dove sono frequenti accumuli di acqua allagamenti muoversi pertanto moderando la velocità sono percorribili le zone a Traffico limitato apertura dei varchi fino alla fine del 2020 e oltre libero accesso fino al 15 gennaio ricordiamo la chiusura di via di Torrevecchia strada chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di via Dei Cristofori deviazioni per il Traffico dettagli di queste e altre notizie potete consultarli nel sito Roma appunto luceverde.it da Simone Chiara per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 dicembre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno Bea trovati a questo appuntamento non ci sono disagi diin questo momento ma per l’abbondante pioggia a caduta questa notte spostamenti per le strade dinon agevoli soprattutto dove sono frequenti accumuli di acqua allagamenti muoversi pertanto moderando la velocità sono percorribili le zone alimitato apertura dei varchi fino alla fine dele oltre libero accesso fino al 15 gennaio ricordiamo la chiusura di via di Torrevecchia strada chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di via Dei Cristofori deviazioni per ildettagli di queste e altre notizie potete consultarli nel sitoappunto luceverde.it da Simone Chiara per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-12-2020 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ROMA Settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti,

IL FOCUSROMA Settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade. In vista delle feste natalizie, il ...

Tragedia a Pozzuoli: 17enne muore durante una partita a calcetto

Le ultime notizie dalla nazione Italia di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

IL FOCUSROMA Settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade. In vista delle feste natalizie, il ...Le ultime notizie dalla nazione Italia di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.