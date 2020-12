Segre fa arrabbiare i tifosi del Torino per colpa di… Dybala | cosa è successo

(Di domenica 6 dicembre 2020) Jacopo, giocatore del, è finito nel mirino deigranata perdi…: eccoCaos dopo il derby in casa, non soltanto per quanto riguarda la squadra e Giampaolo. Ihanno messo nel mirino Jacopo, giovane centrocampista granata che dopo la sfida ha scambiato la maglia con, postando la foto sui social. GUARDA LE IMMAGINI SU JUVENTUS NEWS 24 Idel Toro se la sono presa con il giocatore, che è stato “costretto” a scusarsi sui social. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Segre arrabbiare

Toro News

Jacopo Segre, giocatore del Torino, è finito nel mirino dei tifosi granata per colpa di… Dybala: ecco cosa è successo Caos dopo il derby in casa Torino, non soltanto per quanto riguarda la squadra e G ...