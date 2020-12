Schianto in tangenziale | morti mamma | papà e figlia 12 enne | due fratellini lottano per la vita Una famiglia distrutta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dramma a Milano. Sale a tre il bilancio delle vittime dell’incidente stradale di ieri sera sullaOvest, all’altezza di Rozzano, che ha coinvolto una. Dopo la madre di 39 anni morta sul colpo e unadi 12 anni appena giunta in ospedale, in tarda serata, come è stato riferito dalla polizia stradale, è morto anche il padre di 41 anni. Rimangono gravissimi gli altri due figli, un ragazzo di 16 anni e una bimba di 10. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i cinque viaggiavano a bordo in una Honda Jazz. La macchina si sarebbe scontrata con altre due vetture intorno alle 20 per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere tutti gli occupanti della Honda Jazz, e diverse ambulanze del 118. LA donna è morta praticamente sul colpo.. Continua ...