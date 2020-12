Quanto guadagna Bruno Vespa: stipendio netto-lordo e patrimonio (Di domenica 6 dicembre 2020) Bruno Vespa è uno dei volti più longevi della storia della Rai e uno dei conduttori più importanti: è stato direttore del Tg1 e oggi conduce una trasmissione in seconda serata su Rai Uno che tutti conoscono, Porta a Porta. A questo si aggiungono anche le numerose pubblicazioni che ogni anno ripercorrono le ultime vicende storiche del Paese. Come per molti Vip, anche per Bruno Vespa la domanda degli utenti ai motori di ricerca verte su una curiosità comune: Quanto guadagna Bruno Vespa? Qual è il suo stipendio? Andiamo a dare un po’ di numeri. Quanto guadagna Enzo Miccio: stipendio, patrimonio e chi è Segui Termometro Politico su Google News Giornalista e ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 6 dicembre 2020)è uno dei volti più longevi della storia della Rai e uno dei conduttori più importanti: è stato direttore del Tg1 e oggi conduce una trasmissione in seconda serata su Rai Uno che tutti conoscono, Porta a Porta. A questo si aggiungono anche le numerose pubblicazioni che ogni anno ripercorrono le ultime vicende storiche del Paese. Come per molti Vip, anche perla domanda degli utenti ai motori di ricerca verte su una curiosità comune:? Qual è il suo? Andiamo a dare un po’ di numeri.Enzo Miccio:e chi è Segui Termometro Politico su Google News Giornalista e ...

franca_fm : @PatriziaRametta @matteosalvinimi @borghi_claudio @lucabattanta @Rinaldi_euro @ausoloda @TrudyElliot @PonytaEle… - ExTrEmE_Siena : @michele_pinassi @fattoquotidiano Totalmente contrario a queste patrimoniali. Posso condividere il presunto obietti… - cippiriddu : @pap1pap Quindi tu dici che in questi 1,5 milioni di bonus, nessuno riguarda le presenze. Abbiamo una fonte certa d… - Manuinter2 : Vittoria netta e meritata per la nostra Inter.. a mio parere guastata dai soliti umilianti 5 minuti concessi ad Eri… - AceccKramer : @lore_viga @Alcesti_ @LBlanc83 @_cristiano73 Non ho ragione io. Ha ragione Conte che per la sua incompetenza guadag… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Quanto guadagna Galliani: ecco il suo reddito nel 2019 Calcio e Finanza