Pellegrini shock per le critiche: "Siete dei falliti, insultate tutti!". Poi le scuse (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA - Lorenzo Pellegrini non si nasconde e sui social attacca chi critica le prestazioni della Roma . Il vice capitano giallorosso al termine del match contro il Sassuolo ha pubblicato sui social un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA - Lorenzonon si nasconde e sui social attacca chi critica le prestazioni della Roma . Il vice capitano giallorosso al termine del match contro il Sassuolo ha pubblicato sui social un ...

CorSport : #Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!” ?? - infoitsport : Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!” - UgoBaroni : RT @CorSport: #Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!” ?? - federicocitti : RT @CorSport: #Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!” ?? - zazoomblog : Pellegrini shock per le critiche: Siete dei falliti insultate tutti! - #Pellegrini #shock #critiche: #Siete -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini shock Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!” Corriere dello Sport.it Pellegrini shock contro chi lo insulta: "Falliti". Poi si scusa

Lorenzo Pellegrini è uscito malconcio dall’Olimpico dopo il fallo di Obiang, lamentando un dolore al piede destro. Il vice capitano della Roma, prima dell’entrata killer sanzionata col giallo al centr ...

Roma-Young Boys 3-1, le pagelle di CalcioWeb: prodezza di Calafiori, giallorossi al primo posto

Roma-Young Boys, le pagelle di CalcioWeb. Ottimo prestazione per la squadra di Fonseca che si conferma in un buon momento ...

Lorenzo Pellegrini è uscito malconcio dall’Olimpico dopo il fallo di Obiang, lamentando un dolore al piede destro. Il vice capitano della Roma, prima dell’entrata killer sanzionata col giallo al centr ...Roma-Young Boys, le pagelle di CalcioWeb. Ottimo prestazione per la squadra di Fonseca che si conferma in un buon momento ...