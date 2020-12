Orban non scende a compromessi. Il ricatto Ue sullo Stato di diritto non funziona (Di domenica 6 dicembre 2020) Bruxelles, 6 dic – Il teatrino europeo contro Viktor Orban e Mateusz Morawiecki – rispettivamente primo ministro dell’Ungheria e della Polonia – si protrae da diverse settimane. E ha come perno centrale il dibattito sulla condizionalità che lega l’erogazione dei fondi del Recovery fund al rispetto del famigerato Stato di diritto. Il problema di fondo, per gli europarlamentari, è la ferma contrarietà di Orban alle imposizioni europee sui diritti delle minoranze. Con un occhio di riguardo alla delicata situazione dei migranti e dei rifugiati, argomento a priorità massima per Bruxelles. Le due scelte: Stato di diritto o esclusione A seguito dell’ultimo articolo di Orban – in risposta ad un attacco quantomeno scontato del magnate George Soros – in Europa si sta facendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 6 dicembre 2020) Bruxelles, 6 dic – Il teatrino europeo contro Viktore Mateusz Morawiecki – rispettivamente primo ministro dell’Ungheria e della Polonia – si protrae da diverse settimane. E ha come perno centrale il dibattito sulla condizionalità che lega l’erogazione dei fondi del Recovery fund al rispetto del famigeratodi. Il problema di fondo, per gli europarlamentari, è la ferma contrarietà dialle imposizioni europee sui diritti delle minoranze. Con un occhio di riguardo alla delicata situazione dei migranti e dei rifugiati, argomento a priorità massima per Bruxelles. Le due scelte:dio esclusione A seguito dell’ultimo articolo di– in risposta ad un attacco quantomeno scontato del magnate George Soros – in Europa si sta facendo ...

