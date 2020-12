Milan | 30 e lode | il gol di Kessié stabilisce un nuovo record

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ilunin Serie A grazie alla rete realizzata da Franckcontro la Sampdoria Ecco quale Grazie al gol su rigore con cui Franckha sbloccato il risultato contro la Sampdoria, ilha stabilito un. Per la prima volta nella storia del club, i rossoneri hanno segnato almeno un gol per 30 partite consecutive. Come segnalato da Giuseppe Pastore, l’ultimo allenatore a non subire gol era stato proprio Claudio Ranieri esattamente undici mesi fa (-Sampdoria 0-0) Leggi su Calcionews24.com