Mes: Gasparri, 'governo disgrazia peggiore Italia ma guardo numeri e non cadrà mercoledì' (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Questo governo è la disgrazia peggiore per un Paese in emergenza, ma invito a guardare i numeri e temo che non sarà mercoledì il giorno del giudizio". Alla vigilia della votazione in Parlamento sul Mes e del rincorrersi delle previsioni sulla tenuta del governo, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, pur ripetendo più volte di "auspicare la caduta al più presto dell'attuale governo", ritiene che questo non accadrà la prossima settimana, "senza dover far ricorso a soccoritori palesi od occulti". Una previsione basata su un'analisi dei numeri affidata all'Adnkronos.

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Il Gruppo di Renzi -prosegue Gasparri, calcolatrice alla mano- conta 18 senatori; il Gruppo delle Autonomie 9, ma arriverà ad 8, vista la prevedibile assenza d ...

