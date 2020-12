Iconize risponde ai fan | le vere amicizie e Tommaso Zorzi al GF VIP

Leggi su 361magazine

(Di domenica 6 dicembre 2020)torna in mezzo ai fan Marco Ferrero akaè tornato sui social dopo due mesi di stop. Sta creando nuovi contenuti multimediali ealle curiosità dei suoi fan dati i mesi di silenzio. L’ABBANDONO DEI SOCIAL Dopo aver ammesso che aveva finto di aver subìto un’aggressione omofoba, ha deciso di staccare dal web che gli aveva creato una forte dipendenza. Adesso è tornato a Biella, nella sua città natale a casa dei genitori e al momento viene seguito da una psicologa di lì. Leggi anche: ”Vi racconto la mia dipendenza dai social” Nonostante abbia perso sia fan che amici, Marco Ferrero sta tornando in carreggiata facendo il suo lavoro, ossia il content creator. Tante sono state le persone che gli hanno voltato le spalle in questo momento così critico, ma afferma che è rimasto in ottimi contatti ...