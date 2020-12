GF Vip 5 | Elisabetta Gregoraci resta? Alfonso Signorini fa l’ultimo disperato tentativo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 6 dicembre 2020)ha annunciato in diretta di volersi ritirare dal Grande Fratello VIP ma l’insistenza dil’ha convinta are ancora pochi giorni in casa per trascorrere ancora un pò di tempo con Pierpaolo Petrelli. Il conduttore però continua in tutti i modi a convincere la gieffina a non lasciare il reality Mediaset e spunta il vero motivo per cui la vuole in casa. Vi ricordiamo che nel corso della diretta del 4 Dicembre 2020 tutti i concorrenti sono stati chiamati in super led per annunciare il loro destino: rimanere o andare via dopo il prolungamento del reality fino a febbraio 2021. La maggior parte degli inquilini ha deciso dire, eccetto. Ma andiamo a leggere cosa sta succedendo in questi ultimi ...