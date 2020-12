F1 GP Sakhir 2020, Binotto: “Peccato non aver conquistato punti, complimenti a Perez” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha commentato quanto accaduto nel GP di Sakhir, dove la scuderia di Maranello è rimasta a secco di punti: “La gara di Leclerc è finita dopo quattro curve, credo che la penalizzazione in vista della prossima gara di Abu Dhabi metta fine a qualsiasi discussione. Spiace che Sebastian non abbia conquistato neppure un punto in una gara così rocambolesca. Faccio i complimenti a Perez per la vittoria“. “Oggi è una splendida giornata per la Ferrari Driver Academy – ha proseguito Binotto – Non solo Mick Schumacher si è laureato campione di Formula 2, ma anche Callum Ilott è arrivato secondo e Robert Shwartzman quarto. Inoltre Gianluca Petecof ha trionfato in Formula Regional ed i nostri ragazzi hanno vinto 20 delle 91 corse disputate nelle varie ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il team principal della Ferrari Mattiaha commentato quanto accaduto nel GP di, dove la scuderia di Maranello è rimasta a secco di: “La gara di Leclerc è finita dopo quattro curve, credo che la penalizzazione in vista della prossima gara di Abu Dhabi metta fine a qualsiasi discussione. Spiace che Sebastian non abbianeppure un punto in una gara così rocambolesca. Faccio ia Perez per la vittoria“. “Oggi è una splendida giornata per la Ferrari Driver Academy – ha proseguito– Non solo Mick Schumacher si è laureato campione di Formula 2, ma anche Callum Ilott è arrivato secondo e Robert Shwartzman quarto. Inoltre Gianluca Petecof ha trionfato in Formula Regional ed i nostri ragazzi hanno vinto 20 delle 91 corse disputate nelle varie ...

