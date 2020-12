“È per te”. All Together Now, Francesco Renga colpito al cuore: il cantante non regge all’emozione e scoppia in lacrime (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco Renga, la semifinale di All Together Now ha mantenuto la promessa. Al centro della scena i quattro giudici del programma di Michelle Hunziker. La trovata sembra essere piaciuta molto al pubblico italiano che ha così potuto assistere a un grande momento televisivo nella storia del programma. I quattro impavidi hanno deciso di ‘rendere grazie’ reciprocamente ai rispettivi talenti. Una sorpresa davvero originale quella donata in prima serata a tutti. Tra le quattro esibizioni dei giudici, quella di Anna Tatangelo ha letteralmente commosso Francesco Renga. Infatti la cantante di Nola ha deciso di prendere dal repertorio del collega proprio la canzone dedicata alla madre di Renga, Jolanda, ovvero Tracce di te. Un brano significativo per Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020), la semifinale di AllNow ha mantenuto la promessa. Al centro della scena i quattro giudici del programma di Michelle Hunziker. La trovata sembra essere piaciuta molto al pubblico italiano che ha così potuto assistere a un grande momento televisivo nella storia del programma. I quattro impavidi hanno deciso di ‘rendere grazie’ reciprocamente ai rispettivi talenti. Una sorpresa davvero originale quella donata in prima serata a tutti. Tra le quattro esibizioni dei giudici, quella di Anna Tatangelo ha letteralmente commosso. Infatti ladi Nola ha deciso di prendere dal repertorio del collega proprio la canzone dedicata alla madre di, Jolanda, ovvero Tracce di te. Un brano significativo per...

