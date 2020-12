Covid Usa, oltre un milione di casi in cinque giorni (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sono oltre un milione i contagi da coronavirus registrati negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di dicembre. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University che denunciano 227.885 casi nella giornata di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sonouni contagi da coronavirus registrati negli Stati Uniti nei primidi dicembre. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University che denunciano 227.885nella giornata di ieri.

