Coronavirus, in Cina attesi 5 vaccini a uso interno: esperti scettici su via libera all'estero. Prime dosi da Pfizer nel Regno Unito da martedì per gli over 80, compresa la Regina (Di domenica 6 dicembre 2020) Cina EPA/YAN YAN/XINHUA Il vicepresidente cinese Sun Chunlan nei laboratori della Sinovac Biotech a PechinoGli ordini per l'acquisto dei vaccini contro il Coronavirus in Cina sono partiti dai vari governi provinciali, anche se le autorità sanitarie non hanno ancora chiarito quali siano i livelli di efficacia dei farmaci e quale sarà il piano di distribuzione per vaccinare circa 1,4 miliardi di persone. Come riporta Reuters citata dal Guardian, il ministro degli esteri cinese, Wang Yi, ha solo chiarito durante una riunione alle Nazioni Unite che gli sviluppatori stanno accelerando l'ultima fase sperimentale. Il vicepresidente Sun Chunlan ha anticipato che saranno distribuite il primo anno almeno 600 milioni di dosi. Sono cinque i vaccini

