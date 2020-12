Caso Meredith, Rudy Guede fuori dal carcere: “Ora è una risorsa” (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza. Il 32enne unico condannato nel processo sulla morte della studentessa britannica Meredith Kercher, affidato ai Servizi sociali. Rudy Guede (La Nazione)Rudy Guede non tornerà in cella. Il 32enne ivoriano, unico condannato nell’ambito del processo per la morte della studentessa britannica Meredith Kercher, avrà la facoltà di alloggiare in un appartamento del viterbese. A decretarlo, un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che aveva già concesso a Guede di lavorare come volontario alla Caritas di Viterbo. Dove tuttora svolge i servizi sociali. Condannato a 16 anni di reclusione, che scadranno nel 2022, per quanto accaduto la sera dell’1 novembre 2007 a Perugia, secondo il Tribunale l’uomo avrebbe ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza. Il 32enne unico condannato nel processo sulla morte della studentessa britannicaKercher, affidato ai Servizi sociali.(La Nazione)non tornerà in cella. Il 32enne ivoriano, unico condannato nell’ambito del processo per la morte della studentessa britannicaKercher, avrà la facoltà di alloggiare in un appartamento del viterbese. A decretarlo, un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che aveva già concesso adi lavorare come volontario alla Caritas di Viterbo. Dove tuttora svolge i servizi sociali. Condannato a 16 anni di reclusione, che scadranno nel 2022, per quanto accaduto la sera dell’1 novembre 2007 a Perugia, secondo il Tribunale l’uomo avrebbe ...

Roberto14989008 : RT @Adnkronos: Caso #Meredith, #RudyGuede esce dal carcere - Tania6918 : RT @Adnkronos: Caso #Meredith, legale famiglia Kercher: 'Guede ha pagato, altri no' - onlyluthor : @darveyfeels_ Crepo, stiamo facendo le nottate per vedere 5 minuti di Meredith + personaggio morto a caso e ci acco… - alesmari8 : RT @Adnkronos: Caso #Meredith, legale famiglia Kercher: 'Guede ha pagato, altri no' - Francee74851912 : @matteosalvinimi Questa è Italia. Venite a comprarvela … fatene ciò che volete tanto tutto è consentito. Anche sg… -