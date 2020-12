Calcio femminile, Serie A: vittorie per Sassuolo e Inter, Roma fermata dalla Florentia (Di domenica 6 dicembre 2020) Va in archivio la nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2020-2021. Quattro gli incontri che si sono disputati quest’oggi, dando un connotato preciso alla classifica generale. vittorie per Sassuolo e Inter. Le nero-verdi si sono imposte sul campo del Pink Bari 4-2. Le realizzazioni della formazione allenata da Gianpiero Piovani sono state di Valeria Pirone, Michela Cambiaghi, della solita maltese Haley Bugeja e di Martina Tomaselli. Per le padrone di casa sono andate a segno la svedese Emelie Helmvall e Ludovica Silvioni. Nerazzurri, invece, vincenti tra le mura amiche per 2-0 con i gol di Anna Catelli e di Stefania Tarenzi. Con questi risultati, il Sassuolo è terzo a -5 dalla Juventus capolista, mentre l’Inter è ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Va in archivio la nona giornata del campionato didiA 2020-2021. Quattro gli incontri che si sono disputati quest’oggi, dando un connotato preciso alla classifica generale.per. Le nero-verdi si sono imposte sul campo del Pink Bari 4-2. Le realizzazioni della formazione allenata da Gianpiero Piovani sono state di Valeria Pirone, Michela Cambiaghi, della solita maltese Haley Bugeja e di Martina Tomaselli. Per le padrone di casa sono andate a segno la svedese Emelie Helmvall e Ludovica Silvioni. Nerazzurri, invece, vincenti tra le mura amiche per 2-0 con i gol di Anna Catelli e di Stefania Tarenzi. Con questi risultati, ilè terzo a -5Juventus capolista, mentre l’è ...

