Azzolina | Non si andrà a scuola la domenica

A scuola di sabato e la domenica? "Il sabato in classe, c'è già soprattutto al Sud, per la domenica non penso sia da perseguire, anche le famiglie non lo vogliono".Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina a l'Aria di domenica su La7. Riguardo ai tavoli con i prefetti per i trasporti, "servono per scaglionare gli ingressi. Ci sono dei territori già pronti a ripartire. Altre città, come quelle metropolitane, hanno bisogno di parlarsi e a questo servono i prefetti". Ci saranno i turni pomeridiani? "La scuola non si sottrae, l'importante è mandare a scuola il 75% degli studenti delle superiori".

