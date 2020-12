T. Sant’Anna appuntamento in streaming per bambini con “I 4 Musicanti di Brema” (Di sabato 5 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre alle 16,30 sesto appuntamento teatrale gratuito in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Sant’Anna di Treviso. Polpetta e Caramella, interpretate dalle attrici Laura Feltrin e Margherita Re, portano in scena la divertente rivisitazione della fiaba dei “Musicanti DI Brema”, per la regia di Sergio Manfio. Come tutti gli appuntamenti della rassegna “Il teatro a casa vostra”, i bambini possono divertirsi a vivere lo spettacolo comodamente da casa e possono poi tornare a vederlo e rivederlo quando lo desiderano, sulla pagina Facebook del teatro. Anche questo spettacolo come gli altri del “Teatro a casa vostra” è stato ripreso appositamente per la rassegna nelle scorse settimane, con l’ausilio di 3 cameramen che hanno seguito le attrici anche con dei primi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre alle 16,30 sestoteatrale gratuito insulla pagina Facebook del Teatrodi Treviso. Polpetta e Caramella, interpretate dalle attrici Laura Feltrin e Margherita Re, portano in scena la divertente rivisitazione della fiaba dei “DI, per la regia di Sergio Manfio. Come tutti gli appuntamenti della rassegna “Il teatro a casa vostra”, ipossono divertirsi a vivere lo spettacolo comodamente da casa e possono poi tornare a vederlo e rivederlo quando lo desiderano, sulla pagina Facebook del teatro. Anche questo spettacolo come gli altri del “Teatro a casa vostra” è stato ripreso appositamente per la rassegna nelle scorse settimane, con l’ausilio di 3 cameramen che hanno seguito le attrici anche con dei primi ...

