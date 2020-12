Strangolata dai suoi cani | scioccata la comunità | “Un drammatico incidente”

Leggi su chenews

(Di sabato 5 dicembre 2020) La tragedia sarebbe avvenuta dopo una caduta. Gli animali, nel tentativo di sollevarla, avrebbero tirato i guinzagli, finendo per soffocarla. Foto © PixabayUna passeggiata quotidiana si è trasformata in tragedia. Una mattinata da trascorrere in serenità, fra i giardini di Wrexham, nel Galles, assieme aidue. Culminato in un destino atroce, che ha sconvolto la tranquillità della cittadina. A essere coinvolta una donna di 47 anni, uscita a passeggio con ianimali e rimasta coinvolta in un incidente. La donna è stata infatti uccisa dallo stesso guinzaglio con il quale stava portando a spasso i, che le si è avvolto attorno al collo dopo essere caduta in terra. Una fatalità che non ha permesso alla quarantasettenne di reagire. Poche ...