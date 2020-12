Serie C, girone C: il Bari affonda la Paganese e vola a -4 dalla vetta. La classifica aggiornata (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Bari espugna il "Marcello Torre di Pagani".Si conclude con la vittoria del Bari l'anticipo della quattordicesima giornata del girone C di Lega Pro contro la Paganese, andata in scena questo pomeriggio. I biancorossi affondano la compagine campana grazie alla rete di Adriano Montalto, messo a segno al 33°. Si tratta della quarta rete in campionato per l'attaccante siciliano, che regala i suoi tre preziosissimi punti che gli consentono - se pur momentaneamente - di portarsi a meno quattro dalla vetta.La classifica aggiornata:Ternana 33Bari 29Teramo 24Turris 20Catania 19Catanzaro 19Avellino 18Juve Stabia 18Foggia 18Vibonese 16Palermo 16Monopoli 13Paganese 12Virtus Francavilla 11Bisceglie 10Potenza ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilespugna il "Marcello Torre di Pagani".Si conclude con la vittoria dell'anticipo della quattordicesima giornata delC di Lega Pro contro la, andata in scena questo pomeriggio. I biancorossino la compagine campana grazie alla rete di Adriano Montalto, messo a segno al 33°. Si tratta della quarta rete in campionato per l'attaccante siciliano, che regala i suoi tre preziosissimi punti che gli consentono - se pur momentaneamente - di portarsi a meno quattro.La:Ternana 3329Teramo 24Turris 20Catania 19Catanzaro 19Avellino 18Juve Stabia 18Foggia 18Vibonese 16Palermo 16Monopoli 1312Virtus Francavilla 11Bisceglie 10Potenza ...

Mediagol : #SerieC, girone C: il Bari affonda la Paganese e vola a -4 dalla vetta. La classifica aggiornata - ErnestoZevola : @barison_andrea In un girone dove si parte come testa di serie e ci sono due squadre da quattro soldi arrvare all u… - ftg_soccer : GOAL! Lazio in Italy Serie A Spezia 1-3 Lazio GOAL! Cesena in Italy Serie C: Girone B Legnago Salus 0-1 Cesena GOAL… - carpifc1909 : Serie C, Girone B, 14^ giornata: Virtus Verona vs Carpi F.C. 1909 ?? I 24 convocati di mister Sandro #Pochesci Ro… - vivere_sardegna : Serie C Girone A. L’Olbia attesa in casa dell’Albinoleffe: obiettivo risalire ancora la classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie C girone B. Alle ore 15 Legnago-Cesena Tuttocampo FAI LA FORMAZIONE: Catania – Cavese, sostituisciti a Raffaele

Quale formazione opporre alla Cavese, avversaria del Catania per la 14/a giornata del girone C di Serie C 2020/21?

A1. Colpi Bogliasco e Florentia. Salerno sorride

Sabato 5 dicembre torna la serie A1 femminile con la terza giornata d'andata. Girone A. La cinquina di una strepitosa Rogondino trascina al successo la Bogliasco 1951 per 13-9 sulla Pallanuoto Trieste ...

Quale formazione opporre alla Cavese, avversaria del Catania per la 14/a giornata del girone C di Serie C 2020/21?Sabato 5 dicembre torna la serie A1 femminile con la terza giornata d'andata. Girone A. La cinquina di una strepitosa Rogondino trascina al successo la Bogliasco 1951 per 13-9 sulla Pallanuoto Trieste ...