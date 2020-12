Salernitana Cittadella 1-0: Bogdan stende i veneti (Di sabato 5 dicembre 2020) Salernitana Cittadella termina con la vittoria dei granata a cinque minuti dal termine grazie alla zampata di Bogdan che lancia ancora di più i granata in vetta alla classifica. Sfortunati i veneti che hanno sempre condotto il match sfiorando più di una volta il vantaggio. Come è andato il match? Primo tempo Match molto equilibrato fin dall’inizio ma con poche emozioni. Al 10?, ci provano i veneti con Perticone, poi risponde due volte Anderson. Dalla mezz’ora in poi, si vedono solo gli ospiti che sfiorano il vantaggio e reclamano anche un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area di rigore granata. Secondo tempo Il primo squillo della ripresa è della Salernitana al 54?, quando Di Tacchio prova a sorprendere Maniero da fuori area ma senza fortuna. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020)termina con la vittoria dei granata a cinque minuti dal termine grazie alla zampata diche lancia ancora di più i granata in vetta alla classifica. Sfortunati iche hanno sempre condotto il match sfiorando più di una volta il vantaggio. Come è andato il match? Primo tempo Match molto equilibrato fin dall’inizio ma con poche emozioni. Al 10?, ci provano icon Perticone, poi risponde due volte Anderson. Dalla mezz’ora in poi, si vedono solo gli ospiti che sfiorano il vantaggio e reclamano anche un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area di rigore granata. Secondo tempo Il primo squillo della ripresa è dellaal 54?, quando Di Tacchio prova a sorprendere Maniero da fuori area ma senza fortuna. La ...

SalernoSport24 : ?? Salernitana-Cittadella, le pagelle granata: - - TuttoSalerno : Finale di partita! La #Salernitana vince per una rete a zero contro il #Cittadella con rete di #Bogdan al 86° ! - sportface2016 : #SerieB, #SalernitanaCittadella 1-0: le nostre pagelle e il tabellino - aSalerno_it : #salerno Salernitana di... testa, Bogdan decide il match con il Cittadella (1-0) - Salernogranata : Bogdan sale in cielo e spezza l’equilibrio dell’Arechi: la Salernitana supera il Cittadella e resta capolista in so… -