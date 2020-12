Ricorso Napoli, quella novità di De Laurentiis: è stata la mossa del presidente (Di sabato 5 dicembre 2020) per ribaltare il 3-0 a tavolino con la Juve Nella serata di ieri, il Napoli ha presentato il Ricorso al Collegio di Garanzia per ribaltare il 3-0 a tavolino del 4 ottobre contro la Juve. L’edizione odierna di Repubblica ha svelato un’importante novità in merito al caso. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENEWS24 Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di affiancare all’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, un altro legale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) per ribaltare il 3-0 a tavolino con la Juve Nella serata di ieri, ilha presentato ilal Collegio di Garanzia per ribaltare il 3-0 a tavolino del 4 ottobre contro la Juve. L’edizione odierna di Repubblica ha svelato un’importantein merito al caso. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENEWS24 Aurelio Deavrebbe deciso di affiancare all’avvocato del, Mattia Grassani, un altro legale. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Il Napoli ha presentato ricorso al CONI contro la sconfitta a tavolino in #JuveNapoli ?? - zazoomblog : Tuttosport: ricorso Juve-Napoli lunedì il Collegio giudicherà l’ammissibilità del ricorso - #Tuttosport: #ricorso… - MPAPA090 : RT @mirkonicolino: 'Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dal Napoli contro la FIGC, la Juventus F.C. S.p.A. e La Lega… - a70199617 : #LA PARTITA CHE NON SADDA FARE Juve-Napoli non finisce mai: gli azzurri depositano ricorso al Collegio di Garanzia - simogattok : RT @mirkonicolino: 'Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dal Napoli contro la FIGC, la Juventus F.C. S.p.A. e La Lega… -