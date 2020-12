"Non vi azzardate, barricate", "Pensi di farmi paura?”. Salvini-Renzi, il faccia a faccia degenera: basta una parola sbagliata, poi è rissa (Di sabato 5 dicembre 2020) Matteo Salvini e Matteo Renzi sono stati ospiti di SkyTg24, protagonista di una lunga diretta in cui ha dato spazio a tutti i principali esponenti politici. Il segretario leghista e l'ex premier si sono ritrovati faccia a faccia, anche se non fisicamente ma in tempi di Covid è difficile fare diversamente, e il primo a provocare è stato il leader di Italia Viva. Il quale, discutendo di Mes, si è lasciato andare a una delle sue solite ironie pungenti: “Nel merito sono felicissimo che Salvini abbia iniziato a studiare le regole europee”. Poi ha lanciato una frecciatina anche a Giorgia Meloni: “Se ci danno 37 miliardi non è come dice lei, non bisogna tagliare da altre parti. Ci danno i soldi per spenderli nella sanità, punto. Li chiediamo noi non perché siamo geni ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Matteoe Matteosono stati ospiti di SkyTg24, protagonista di una lunga diretta in cui ha dato spazio a tutti i principali esponenti politici. Il segretario leghista e l'ex premier si sono ritrovati, anche se non fisicamente ma in tempi di Covid è difficile fare diversamente, e il primo a provocare è stato il leader di Italia Viva. Il quale, discutendo di Mes, si è lasciato andare a una delle sue solite ironie pungenti: “Nel merito sono felicissimo cheabbia iniziato a studiare le regole europee”. Poi ha lanciato una frecciatina anche a Giorgia Meloni: “Se ci danno 37 miliardi non è come dice lei, non bisogna tagliare da altre parti. Ci danno i soldi per spenderli nella sanità, punto. Li chiediamo noi non perché siamo geni ma ...

Libero_official : Tra #Salvini e #Renzi sono scintille a #SkyTg24 quando si parla di #Mes e #quota100 - RobChippedEdge : SI VABBÈ MA CAZZO VI DATE L'ADDIO MA NON VI AZZARDATE OOOOOOOO - lamiaoradaria : VI PREGO GUAI A VOI CAZZO. SE VOLETE PROTEGGERLI NON VI AZZARDATE. #GFVIP - __Bread_____ : RT @stapulaeneva: Ho letto che molte vogliono scrivere a Francesco per SPIEGARE cosa Tommaso intendesse davvero. Non vi azzardate dovreste… - stapulaeneva : Ho letto che molte vogliono scrivere a Francesco per SPIEGARE cosa Tommaso intendesse davvero. Non vi azzardate dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Non azzardate Matteo Salvini, rissa con Matteo Renzi in diretta tv: “Non vi azzardate, barricate”, “Pensi di farmi paura?” Liberoquotidiano.it Matteo Salvini, rissa con Matteo Renzi in diretta tv: “Non vi azzardate, barricate”, “Pensi di farmi paura?”

Il segretario leghista e l’ex premier si sono ritrovati faccia a faccia, anche se non fisicamente ma in tempi di Covid è difficile fare diversamente, e il primo a provocare è stato il leader di Italia ...

WhatsApp sta regalando un bonifico da 500 Euro: attenzione al messaggio

Da una nota società italiana arriva un bonifico che tutti possono riscattare tramite WhatsApp. Attenzione al nuovo messaggio in arrivo.

Il segretario leghista e l’ex premier si sono ritrovati faccia a faccia, anche se non fisicamente ma in tempi di Covid è difficile fare diversamente, e il primo a provocare è stato il leader di Italia ...Da una nota società italiana arriva un bonifico che tutti possono riscattare tramite WhatsApp. Attenzione al nuovo messaggio in arrivo.