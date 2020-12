La Juve dai due volti: soffre, rischia ma alla fine la spunta col Torino (Di sabato 5 dicembre 2020) La Juve stavolta la spunta, nel derby della Mole contro il Torino. Vittoria al fotofinsh con gran personalità, resta tanto lavoro da fare. La Juve soffre, rischia ed alla fine la spunta cacciando fuori la propria personalità. La vittoria contro la Dinamo Kiev sembrava la vera svolta per la squadra bianconera, e cosi la replica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 dicembre 2020) Lastavolta la, nel derby della Mole contro il. Vittoria al fotofinsh con gran personalità, resta tanto lavoro da fare. Laedlacacciando fuori la propria personalità. La vittoria contro la Dinamo Kiev sembrava la vera svolta per la squadra bianconera, e cosi la replica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

c4235421ed69401 : @Deborah_Juve @juventusfc Dai deborah...per fortuna è andata...c'è da salvare solo il risultato... - YHurameshi : @juventibus Cuadrado 7: dai suoi cross nasce la vittoria della Juve. Sul primo goal crossa e poi colpisce di testa… - RynaRaptor : L'Inter se inizia a giocare a pallone come si deve vince lo scudetto in ciabatte quest'anno. La Juve sopravvalutata… - kal_1979 : It’s just Toro being Toro... Ma per 70’ è stata la peggior#Juve dai tempi di Ferrara.......... buoni solo i 3 pu… - capuanogio : #Juventus progressivamente meglio nel secondo tempo, sistemata anche dai cambi di #Pirlo. Il #Torino ha finito la b… -