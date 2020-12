Inter-Bologna | diverse assenze da entrambe le parti | le scelte dei tecnici

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ilfa visita all’nell’anticipo serale dalla 10^ giornata di Serie A. Le due compagini si affronteranno alla luce di due pesantissime vittorie contro Crotone e Sassuolo e con formazioni da reinventare. Mentre Conte deve pensare a far rifiatare i suoi dopo aver sbancato il Borussia Park, anche in vista dell’impegno decisivo contro lo Shakhtar, Mihajlovic perde Orsolini. Ecco le ultime da. QuiI nerazzurri, alla prese con un calendario fittissimo, devono rimescolare le carte in tavola. Il turnover dovrebbe rivelare indicazioni precise anche su quella che sarà la formazione titolare per l’ultimo incontro europeo. Rifiateranno Skriniar, De Vrij, Darmian, Brozovic, Barella e Lautaro Martinez; dubbi da sciogliere sull’out di sinistra, dove è vivo il ballottaggio tra ...

Belotti è la speranza granata a 2,40, come riferisce Agipronews. Terminata la sfida Juve-Toro, domani sera scenderanno in campo a San Siro Inter e Bologna. Anche qui, quote divaricate, con i padroni ...Dopo i preziosi tre punti per la Champions League ottenuti in Germania, l'Inter di Antonio Conte spera di centrare la terza vittoria di fila in campionato. Ques ...