Guendalina Canessa | incidente in auto con la figlia | “Un grande shock”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tanta paura perche con laha fatto und’. Lo racconta in un post Istagram e allascrive: “Sei stata così forte!“. Brutta disavventura pere laChloe, che sono state protagoniste di und’. Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente entrambe stanno bene. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Canessa

ViaggiNews.com

Grande paura per Guendalina Canessa che purtroppo è stata protagonista di un incidente stradale: anche sua figlia Chloe nell'auto.Tanta paura per Guendalina Canessa. L'ex gieffina coinvolta in un incidente con la figlia Chloe. Ecco cosa è successo, le sue parole ...