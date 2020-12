Gualtieri “Il peggio è passato, nel 2021 ripresa robusta” (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il peggio è passato dal punto di vista economico perchè il lockdown generalizzato è quello che ha avuto un impatto più pesante, grazie alle misure di sostegno si è visto come è possibile far ripartire l'economia. La seconda ondata ci ha costretto a prendere nuove misure restrittive, questo avrà un impatto, ma siamo fiduciosi che ci sarà una robusta ripresa già nel 2021. Abbiamo una crisi molto dura ma anche l'opportunità di aprire una nuova pagina di crescita e sviluppo”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato nel corso di Sky Tg24 Live In Courmayeur. Secondo Gualtieri, dunque, prolungare il blocco dei licenziamenti “non sarà necessario”. “Noi stiamo lavorando per evitare una terza ondata – ha spiegato – abbiamo adottato delle misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ildal punto di vista economico perchè il lockdown generalizzato è quello che ha avuto un impatto più pesante, grazie alle misure di sostegno si è visto come è possibile far ripartire l'economia. La seconda ondata ci ha costretto a prendere nuove misure restrittive, questo avrà un impatto, ma siamo fiduciosi che ci sarà una robustagià nel. Abbiamo una crisi molto dura ma anche l'opportunità di aprire una nuova pagina di crescita e sviluppo”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto, intervistato nel corso di Sky Tg24 Live In Courmayeur. Secondo, dunque, prolungare il blocco dei licenziamenti “non sarà necessario”. “Noi stiamo lavorando per evitare una terza ondata – ha spiegato – abbiamo adottato delle misure ...

borghi_claudio : Non so se vi rendete conto. Gualtieri non aveva mandato, era soaventato dalla mia diffida e costui si è prestato pe… - borghi_claudio : Cara maggioranza, vi do io la soluzione (sincera) del casino in cui vi siete cacciati e ci avete cacciato. Andate i… - borghi_claudio : Ricordiamo da cosa ha avuto origine il tutto. La diffida a Gualtieri in audizione che ha condotto al tradimento di… - manuscod : RT @borghi_claudio: gualtieri a @SkyTG24 ha appena detto che è 'fiducioso' che la votazione sul mes sarà positiva. MA COME SI E' PERMESSO d… - Yi_Benevolence : RT @Frances25551623: La shock economy colpisce ancora: Gualtieri sta sacrificando il popolo su ordine dei suoi burattinai -