Grande Fratello Vip 5, 23^ Puntata: Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini Abbandonano il Reality! (Di sabato 5 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, 23^ Puntata: tra sorprese e tante discussioni, alcuni vipponi hanno deciso di abbandonare il reality show. Quattro altri concorrenti sono finiti al televoto. Ecco tutto quello che è successo in questa Puntata ricca di colpi di scena insieme ad Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 5, 23^ Puntata: Elisabetta Gregoraci contro tutte le donne! Alfonso Signorini ha aperto questa nuova Puntata del Grande Fratello Vip 5 parlando del confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Giulia ha spiegato che lei non ci proverebbe mai con un uomo impegnato e non trova giusto parlare di questi argomenti. Il conduttore però ha prontamente ...

