‘Gf Vip 5’ | scoppia la polemica sulla regolarità del televoto e vengono lanciate accuse precise | ecco cosa sta a succedendo

(Di sabato 5 dicembre 2020) La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata carica di tensione e colpi di scena: i vipponi ancora in gioco hanno dovuto scegliere se rimanere in Casa o abbandonare il reality e tra lacrime e titubanze alla fine Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno preso la sofferta decisione di fare ritorno dai loro cari dopo 80 giorni di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ad essere rimasta in dubbio fino alla finepossibilità di rimanere o andarsene è stata, invece, Dayane Mello: la modella brasiliana è stata tra le protagoniste indiscusse della puntata, dal momento che con grande sorpresa di tutti è risultata la preferita dal pubblico a casa e si è così guadagnata l’immunità dalle nomination con il 38 % di voti. Un’immunità che ha sollevato una clamorosa ondata di polemiche sul web e in molti hanno aperto alla ...