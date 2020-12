"Cosa mi rimarrà sempre in testa". Iva Zanicchi dalla Toffanin, a Verissimo il dramma e l'agonia del fratello morto di Covid (Di sabato 5 dicembre 2020) Il dramma di Iva Zanicchi in studio a Verissimo su Canale 5. La cantante emiliana, 80 anni, ha da poco superato il ricovero in ospedale per coronavirus, ma soprattutto ha dovuto sopportare la morte del fratello Antonio, pochi giorni dopo, per lo stesso, maledetto Covid. Quella con Silvia Toffanin sarà un'intervista ad altissimo impatto emotivo: "L'ho amato come un figlio", ha confessato la Zanicchi, rivelando anche l'ultimo videomessaggio che l'uomo, cardiopatico, le ha inviato prima di venire sedato: "Mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa Cosa". Anche la sorella della Zanicchi è stata contagiata dal virus, "ma ora sta migliorando", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildi Ivain studio asu Canale 5. La cantante emiliana, 80 anni, ha da poco superato il ricovero in ospedale per coronavirus, ma soprattutto ha dovuto sopportare la morte delAntonio, pochi giorni dopo, per lo stesso, maledetto. Quella con Silviasarà un'intervista ad altissimo impatto emotivo: "L'ho amato come un figlio", ha confessato la, rivelando anche l'ultimo videomessaggio che l'uomo, cardiopatico, le ha inviato prima di venire sedato: "Mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Midentro perquesta". Anche la sorella dellaè stata contagiata dal virus, "ma ora sta migliorando", ha ...

larobaneralunga : @onedsnotes Capisco dal vedere cosa segue su IG che non rimarrà nella vita di zorzi tempo 6mesi anche meno. Abbagli… - Andrea44197389 : @Ceciliacantara non posso suggerirti nulla...è una cosa che rimarrà per sempre e devi essere tu ad idearla. So solo… - franzoni_sara : @GerardoPetti1 @MarioGuglielmi @ZZiliani Un ladro + un ladro a casa mia fa due ladri. Non è che si annullano... cmq… - bavbieturico : @NichiSantoro Mi dispiace perché Stefy ci rimarrà di merda e ci starà malissimo, ma adesso sarà il gruppo contro un… - Ale__chan : Per me da ora in poi Dayane rimarrà per sempre incoerente qualsiasi cosa faccia. Ma poi, la suocera che l’ha chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa rimarrà Il terribile infortunio di Raul Jimenez: “Frattura al cranio” Sport Fanpage