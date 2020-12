Cosa hanno detto i vescovi sul rapporto tra libertà, aborto ed eutanasia (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Una riflessione sul senso della libertà, sul suo significato sociale, politico e religioso. Il Consiglio episcopale permanente della Cei nel Messaggio per la 43esima Giornata nazionale per la vita che si celebrerà il 7 febbraio 2021 sul tema "libertà e vita", sottolinea come l'uso distorto della libertà possa portare a "derive abortive ed eutanasiche". Ogni uomo merita di nascere e di esistere La libertà deve essere al servizio della vita. Anzi, precisano i vescovi "dire 'sì' alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia" perché "ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Una riflessione sul senso della, sul suo significato sociale, politico e religioso. Il Consiglio episcopale permanente della Cei nel Messaggio per la 43esima Giornata nazionale per la vita che si celebrerà il 7 febbraio 2021 sul tema "e vita", sottolinea come l'uso distorto dellapossa portare a "derive abortive ed eutanasiche". Ogni uomo merita di nascere e di esistere Ladeve essere al servizio della vita. Anzi, precisano i"dire 'sì' alla vita è il compimento di unache può cambiare la storia" perché "ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non ...

Se si hanno sintomi sospetti di Covid-19 è necessario restare in casa e contattare il proprio medico di famiglia (o il pediatra per i bambini), che valuterà se richiedere un tampone diagnostico. In ca ...

Covid, la denuncia del sindaco-dottore: «Disgustosi i colleghi medici che chiedono 50 euro a tampone»

Daniele Lorenzini, primo cittadino di Rignano sull’Arno (il Comune di Renzi), parla da medico di base: «Test rapido venduti il quintuplo di quanto sono costati. È un’offesa alla società civile» ...

