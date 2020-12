Caso Suarez, la Juventus e quelle intercettazioni: “Paratici più famoso di Mattarella” (Di sabato 5 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie in casa Juventus.Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata ormai da qualche mese, in pochi si sono dimenticati del Caso Luis Suarez e del presunto esame illecito che lo avrebbe potuto far approdare in bianconero. Le indagini svolte nel corso degli ultimi mesi si sono concentrate in maniera scrupolosa e specifica su un' ipotetica 'promessa di utilità' che - secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport - sarebbe uno dei maggiori capi d'accusa per la società di Andrea Agnelli e per l’Università per stranieri di Perugia. Il gip Piercarlo Frabotta e il pm Raffaele Cantone hanno così presentato un documento ufficiale che spiegherebbe nel dettaglio la situazione in essere: «È intuitivo che i numerosi illeciti volti a favorire la certificazione di Suarez e il suo ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie in casa.Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata ormai da qualche mese, in pochi si sono dimenticati delLuise del presunto esame illecito che lo avrebbe potuto far approdare in bianconero. Le indagini svolte nel corso degli ultimi mesi si sono concentrate in maniera scrupolosa e specifica su un' ipotetica 'promessa di utilità' che - secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport - sarebbe uno dei maggiori capi d'accusa per la società di Andrea Agnelli e per l’Università per stranieri di Perugia. Il gip Piercarlo Frabotta e il pm Raffaele Cantone hanno così presentato un documento ufficiale che spiegherebbe nel dettaglio la situazione in essere: «È intuitivo che i numerosi illeciti volti a favorire la certificazione die il suo ...

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - Giornaleditalia : Caso Suarez, indagati Paratici e vertici dell’Università - Umbria_N_Web : Precisazione min. De Micheli su caso Suarez -