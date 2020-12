Call of Duty Black Ops Cold War, la Stagione 1 partirà in ritardo per non scontrarsi con Cyberpunk 2077 (Di sabato 5 dicembre 2020) Call of Duty Black Ops Cold War doveva inaugurare, il prossimo 10 dicembre, la sua prima Stagione multiplayer. Tuttavia, nella giornata di oggi, Activision ha annunciato un piccolo rinvio di una settimana, spostando l'inizio della Season 1 al prossimo 16 dicembre. Sebbene sul sito ufficiale non sia stato comunicato il motivo dietro questo rinvio, lo si può scoprire con un po' di logica: il 10 dicembre rappresenta anche l'uscita di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi dell'anno, se non dell'intera generazione. Nonostante i giochi in questione siano completamente differenti, è innegabile che gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla nuova creatura di CD Projekt. Per questo motivo, Activision potrebbe aver deciso, saggiamente, di dare spazio al titanico RPG ... Leggi su eurogamer (Di sabato 5 dicembre 2020)ofOpsWar doveva inaugurare, il prossimo 10 dicembre, la sua primamultiplayer. Tuttavia, nella giornata di oggi, Activision ha annunciato un piccolo rinvio di una settimana, spostando l'inizio della Season 1 al prossimo 16 dicembre. Sebbene sul sito ufficiale non sia stato comunicato il motivo dietro questo rinvio, lo si può scoprire con un po' di logica: il 10 dicembre rappresenta anche l'uscita di, uno dei titoli più attesi dell'anno, se non dell'intera generazione. Nonostante i giochi in questione siano completamente differenti, è innegabile che gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla nuova creatura di CD Projekt. Per questo motivo, Activision potrebbe aver deciso, saggiamente, di dare spazio al titanico RPG ...

gameforcejp : CALL OF DUTY MOBILE SOLO VS SQUAD | UJJWAL GAMER - st2wok : RT @La_Lettura: Il videogame Usa «Call of Duty» promosso dall'ex agente russo. Intervista di Emilio Cozzi (@Addioegrazieper) a Elena Vavilo… - Eurogamer_it : #CallOfDuty #BlackOpsColdWar, la Stagione 1 partirà in ritardo per non scontrarsi con #Cyberpunk2077. - BlizzardCSEU_IT : @SimoAmy_ Questo errore indica un problema con la tua connessione ai server di Call of Duty. Per prima cosa control… - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Il videogame Usa «Call of Duty» promosso dall'ex agente russo. Intervista di Emilio Cozzi (@Addioegrazieper) a Elena Vavilo… -