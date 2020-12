Bologna, Mihajlovic: “Il secondo gol dell’Inter ci ha un po’ tagliato le gambe” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN a margine del k.o. della sua squadra sul campo dell'Inter. "Oggi non siamo stati i soliti. Forse non sono stato chiaro, ho cambiato modulo perché non avevo molti cambi offensivi: avevo solo Vignato, che gioca meglio a sinistra. Ho cercato di cambiare sistema e mettere i due attaccanti con un difensore in più. Forse questo cambio è stato recepito male, ma penso fosse abbastanza chiaro, non siamo venuti qui per perdere - riporta tmw.com-. Il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe, nella ripresa siamo partiti meglio e abbiamo segnato, dopo due minuti l'abbiamo ripreso. Ho messo tre Primavera, non è che giocassimo con una rappresentativa, ma con l'Inter, quindi era difficile. Abbiamo cambiato molto, ma non dovevamo cambiare la mentalità. Invece ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di DAZN a margine del k.o. della sua squadra sul campo dell'Inter. "Oggi non siamo stati i soliti. Forse non sono stato chiaro, ho cambiato modulo perché non avevo molti cambi offensivi: avevo solo Vignato, che gioca meglio a sinistra. Ho cercato di cambiare sistema e mettere i due attaccanti con un difensore in più. Forse questo cambio è stato recepito male, ma penso fosse abbastanza chiaro, non siamo venuti qui per perdere - riporta tmw.com-. Ilgol ci ha un po'le gambe, nella ripresa siamo partiti meglio e abbiamo segnato, dopo due minuti l'abbiamo ripreso. Ho messo tre Primavera, non è che giocassimo con una rappresentativa, ma con l'Inter, quindi era difficile. Abbiamo cambiato molto, ma non dovevamo cambiare la mentalità. Invece ...

