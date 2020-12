Banconote false | quali sono le più comuni?

Leggi su giornal

(Di sabato 5 dicembre 2020) La contraffazione delleè nata praticamente da quando esiste la moneta stessa come la intendiamo noi, tant’è che già i primissimi esemplari erano dotati di qualcosa riconducibile alla bolla di certificazione così da rendere la vita il più possibile difficile ai falsari. Nonostante i numeri in calo, la contraffazione diè ancora molto diffusa, e alcuni tagliparticolarmente diffusi. Frodi in calo, ma numeri alti La BCE ha reso nota qualche cifra interessante in merito alleidentificate nella seconda metà del 2019: 46.470gli esemplari ritenuti contraffatti, un numero ancora molto alto ma comunque in calo di oltre il 13 % rispetto allo stesso periodo del 2018, e in generale si sta assistendo ad un progressivo calo anche nel senso più ampio: ...