Zaia non rinnova l’ordinanza e apre i negozi in Veneto | “Conte si ravveda sul Natale”

VENEZIA – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia non rinnoverà la sua ordinanza, che scade alla mezzanotte di oggi: "Controlliamo le curve che ci sembra abbiano preso una buona direzione, e anche per dimostrare leale collaborazione, non rinnoviamo l'ordinanza. Anche se poi misure restrittive si possono sempre prendere. La curva dà una tendenza in leggero calo su Belluno, Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Rovigo. Si mantiene un timido trend di crescita su Venezia". Anche in Veneto, quindi, i negozi potranno ora stare aperti nei giorni festivi. ". ZAIA: "IL GOVERNO SI RAVVEDA SUI DIVIETI NATALIZI"

