Un turista nel Regno di Zenda: le mille forme di Flessibile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel Regno di Zenda è capitato un turista di nome Snello, abilissimo con la spada a tagliare le scorte. Snello è sosia del principe Flessibile, erede al trono che viene rapito. Con l’aiuto dei lealisti, Snello sventa il piano di impadronirsi del Regno da parte dei rapitori. Una volta sul trono, Flessibile assume di volta in volta forme cangianti. Ora veste i panni di Abilità per aggiustare, in sintonia con Snello, i volumi della produzione. In un’altra circostanza impersonifica Svelto che cambia il mix produttivo nel basket dei prodotti e modelli. Nel ruolo di Kinesis muove la produzione da un sito ad un altro. E nella parte di Cronos riconfigura il timing della produzione. Flessibile, grato a Snello, lo coinvolge in tutte queste molteplici attività. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Neldiè capitato undi nome Snello, abilissimo con la spada a tagliare le scorte. Snello è sosia del principe, erede al trono che viene rapito. Con l’aiuto dei lealisti, Snello sventa il piano di impadronirsi delda parte dei rapitori. Una volta sul trono,assume di volta in voltacangianti. Ora veste i panni di Abilità per aggiustare, in sintonia con Snello, i volumi della produzione. In un’altra circostanza impersonifica Svelto che cambia il mix produttivo nel basket dei prodotti e modelli. Nel ruolo di Kinesis muove la produzione da un sito ad un altro. E nella parte di Cronos riconfigura il timing della produzione., grato a Snello, lo coinvolge in tutte queste molteplici attività. ...

Un turista nel Regno di Zenda: le mille forme di Flessibile

