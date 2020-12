Signorini si scaglia contro la Salemi | Giulia quasi in lacrime al Gf Vip

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Alfonsoumiliain diretta al Grande Fratello Vip 2020: “Frena la mula un secondo, mi fa specie”. Alfonsosidurante la diretta in prima serata del Grande Fratello Vip 2020. Il conduttore ha aprto la puntata di oggi 4 dicembre con lo straed L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MauraIannotti : Signorini che si scaglia contro Giulia, anche no. Che vergogna #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Signorini scaglia

CheDonna.it

Elisabetta Gregoraci è tornata a scagliarsi contro Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, Chiamava Briatore per non pagare nulla in Sardegna?Patrizia De Blanck si scaglia contro Myriam Catania, durante la Puntata del Grande Fratello Vip, e si schiera dalla parte di Elisabetta Gregoraci.